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علاوي يدعو لإبعاد ملف الاجتثاث عن الاجندات السياسية والاستغلال

Category: سیاسة

Date: 2021-06-16T10:55:04+0000
علاوي يدعو لإبعاد ملف الاجتثاث عن الاجندات السياسية والاستغلال

شفق نيوز/ دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، يوم الاربعاء، الى إبعاد ملف الاجتثاث عن الاجندات السياسية والمصالح الشخصية.

وقال علاوي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "ما يسمى "هيئة المساءلة والعدالة" اصدرت قائمة جديدة غابت عنها المساءلة ولم تَحْظَ بالعدالة".

واضاف أن "الإصرار على الخطأ والاستمرار فيه يقود إلى مزيد من الأخطاء، وملف الاجتثاث ينبغي ان يكون بيد القضاء وان يُبعد عن الاجندات السياسية المغرضة التي تستغله لتحقيق مصالح شخصية او اجندات حزبية".

وأظهرت وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز امس الثلاثاء، شمول 226 مرشحاً للانتخابات بقانون المساءلة والعدالة.

ووفقا للوثائق فإن اكثر من 15 مرشحا من نينوى ابرزهم رئيس جامعة الموصل قصي الأحمدي ونائب رئيس مجلس محافظة نينوى السابق دلدار الزيباري ونجل وزير الدفاع الأسبق خالد سلطان هاشم و رعد رمضان الجبوري نقيب المعلمين في نينوى.

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