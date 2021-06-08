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علاوي يدعو لتحقيق دولي في الاغتيالات ويحذر من "سطوة السلاح المنفلت"

Category: سیاسة

Date: 2021-06-08T16:32:06+0000
علاوي يدعو لتحقيق دولي في الاغتيالات ويحذر من "سطوة السلاح المنفلت"

شفق نيوز/ حذر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، يوم الثلاثاء، من "سطوة السلاح المنفلت" وعصابات الإرهاب على العراق ودول أخرى.

وقال علاوي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "من مصلحة العراق والدول الاخرى اليوم عدم الاستغناء عن المحكمة الجنائية الدولية ودعم دورها في إعمال مبدأ المحاسبة للمتورطين بجرائم الاغتيال".

وأضاف "بغير ذلك، فان الرادع لعصابات الارهاب والسلاح المنفلت سيبقى غائباً وستزداد وتكبُر سطوة تلك العصابات على حساب أمن واستقرار العراق والدول الاخرى".

وفي سياق متصل، شدد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد سليم الكناني، على "وجوب التصدّي الجدّي والعاجل لجرائم استهداف وقتل الكفاءات العراقية في مؤسسات الدولة وفتح تحقيقات حقيقية لمحاسبة المجرمين".

وقال إن "ذلك يُهدّد أمن البلاد ومستقبلها، ويمثل عائقاً أمام النهوض بواقع البلد الأمني والاقتصادي وتوفير الحياة الكريمة لأبناء شعبنا، وجذب الفرص الاستثمارية للبلد".

وشهدت العاصمة بغداد أمس اغتيال ضابط برتبة عقيد في جهاز المخابرات العراقي على يد مسلحين مجهولين في منطقة البلديات شرقي العاصمة.

وسبق ذلك الحادث عشرات عمليات الاغتيال التي طالت ناشطين بارزين في حركة الاحتجاج الشعبي، إضافة إلى اغتيالات تطال مدنيين وأيضا رجال أمن، فيما تفتح السلطات تحقيقات في الحوادث.

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