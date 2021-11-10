علاوي يدعو السيستاني للتدخل واعادة خطبة الجمعة: العراق يرثى له

شفق نيوز/ دعا زعيم الجبهة الوطنية اياد علاوي، اليوم الاربعاء، المرجع الديني الاعلى علي السيستاني للتدخل في حل مشاكل العراق، كما طلب منه اعادة خطبة لة الجمعة.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الجبهة ليلى عبد اللطيف في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الجبهة الوطنية المدنية اياد علاوي بعث رسالة الى سماحة الله العظمى السيد علي السيستاني دعا خلالها المرجعية الى التدخل العاجل حفاظا على السلم المجتمعي والتوافق الوطني".

وأوضحت عبد اللطيف، أن "علاوي بين لسماحة المرجع الأعلى في رسالته أن العراق في حالة يرثى لها بسبب المشاكل والخلافات التي تعصف به وتهدد كيانه"، وأشار إلى أن "الانكسار والتراجع والتشظي لم يصب البيت الشيعي بل تعداه الى الجانبين السني والكوردي".

وبينت عبد اللطيف ان "علاوي دعا المرجعية لاتخاذ خطوات فعالة ومؤثرة للانتقال بالمناخ الداخلي من حالة الاحتقان والتوتر الى حالة التهدئة والتوافق الوطني".

واضافت عبد اللطيف أن "الرسالة تضمنت طلباً بإعادة خطبة الجمعة لتوجيه الرعية بما يلزم لحل الإشكالات بالحوار الهادف".