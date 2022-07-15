علاوي يحذر من "ضربة قاضية" ويدعو الحكومة لوضع حلول جذرية

شفق نيوز/ حذر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، يوم الجمعة، من كارثة بيئية وتصحر مستمر، داعيا الحكومة لوضع حلول جذرية.

وقال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدم وضع استراتيجيات بعيدة المدى وتجاهل التحذيرات التي حذرناها مسبقا لمستقبل العراق ينذر بكارثة بيئية وتصحر مستمر".

وأضاف، "على الحكومة التعامل الفوري والجدي ووضع خطط وحلول واقعية ومستعجلة مع تركيا وإيران وبحضور الأمم المتحدة لما يقومان به من سدود تقطع على العراق حصته المائية الطبيعية".

ولفت إلى أن "الجفاف الذي يحيطنا بانقطاع إمدادات الانهر وصل الى مستويات هي الادنى، ويتم تدريجيا فقدان مقومات الاقتصاد بضربة هي القاضية حيث لا ثروة حيوانية ولا سمكية والزراعة دقت أجراسها".