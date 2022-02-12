علاوي يحذر من تشكيل حكومة عراقية "لاحول لها ولاقوة"

شفق نيوز/ حذر زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الجبهة الوطنية المدنية اياد علاوي، يوم السبت، من تشكيل حكومة عراقية "لاحول لها ولاقوة" بسبب الخلافات السياسية، مشيراً إلى أن "العراق اصبح اضحوكة للعالم".

وقال علاوي لوكالة شفق نيوز، إن "الانقسام السياسي الداخلي بين الشيعة والسنة والكورد، سيولد حكومة منقسمة لا حول لها ولا قوة".

وأضاف "نحن قررنا منذ زمن عدم الدخول للانتخابات بسبب معرفة نتائجها، وأصبح العراق أضحوكة للعالم، بسبب ما يحدث في العملية السياسية"، معرباً عن امله "بتحسن الأوضاع السياسية في العراق خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن "التيار الصدري ليس قادراً على تشكيل حكومة الاغلبية ويوجد ثلث معطل"، مبيناً أن "القضية ليس أغلبية سياسية، إنما نحن نريد أن تكون الحكومة أغلبية وتوافقية بنفس الوقت".

وشدد علاوي ضرورة "التوافق مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة"، مؤكداً "نحن ليس جزء من تشكيل الحكومة إنما نعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية".