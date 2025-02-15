علاوي يتراجع عن تصريح "مقر حزب البعث": اجتزاء أخرج الكلام عن سياقه

شفق نيوز/ تراجع اياد علاوي، يوم السبت، عن مزاعمه بافتتاح مقر لحزب البعث في اقليم كوردستان.

وقال المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تابع ما تم تداوله مؤخراً من مقطع مجتزأ لكلمة علاوي بشأن مزاعم افتتاح مسعود بارزاني لمقر لحزب البعث في أربيل، مما أدى إلى تفسير غير دقيق لمقصده".

وبيّن، أن "علاوي كان يشير في كلمته الى نفي هذه الادعاءات التي انتشرت مؤخراً حول وجود مقرات لحزب البعث في اقليم كوردستان، مؤكدا عدم صحتها بشكل قاطع، إلا أن استقطاع حديثه أخرج الكلام عن سياقه مما تسبب في سوء فهم".

وأكد مكتبه الإعلامي، أن "علاوي يكن كل التقدير والاحترام لمسعود بارزاني الذي كان في طليعة من قاوموا النظام السابق، ويؤكد المكتب الإعلامي على أهمية الدقة والمسؤولية في نقل التصريحات وتجنب الاجتزاء الذي قد يؤدي الى اثارة الجدل دون مبرر".

ونفى مقر البارزاني، في وقت سابق من اليوم، افتتاح مقر لحزب البعث المحظور في اقليم كوردستان.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "أياد علاوي أدلى خلال إعلان تجمع سياسي، اليوم السبت، 15 شباط 2025، بمزاعم حول فتح فرع لحزب البعث في كوردستان".

وأضاف البيان؛ "من هنا نؤكد على أن أبواب كوردستان وأربيل مفتوحة أمام جميع المواطنين العراقيين للعيش بحرية، لكن ما ذكره السيد أياد علاوي بشأن افتتاح فرع لحزب البعث في كوردستان ليس له أساس من الصحة، ونعلن في الوقت ذاته، أن مثل هذه التصريحات موضع استغراب شديد وتثير علامات استفهام حول أسباب إطلاق مثل هذه التصريحات المغلوطة".