علاوي يبلغ السوداني دعمه الكامل ويدعو القوى السياسية إلى تجديد ولايته الثانية

شفق نيوز - بغداد

أبلغ زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، مساء السبت، رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، بدعمه الكامل، داعياً القوى السياسية إلى تجديد ترشيحه لولاية ثانية.

ويأتي إعلان علاوي كأول موقف سياسي لدعم الولاية الثانية للسوداني من خارج تياره، على الرغم من دخول ائتلاف علاوي في قائمة انتخابية موحدة مع ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يترأسه السوداني.

وقال بيان صادر عن مكتب علاوي، ورد وكالة شفق نيوز، إنه "استقبل السوداني بحضور عدد من قيادات ائتلاف الوطنية حيث جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي ومسار الشراكة الوطنية إضافة إلى مناقشة المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة بما يضمن ترسيخ الاستقرار وحماية مصالح الشعب العراقي".

وأكد علاوي وفق البيان، دعمه الكامل للسوداني وتجديد ترشيحه لولاية ثانية "تقديراً لما قدمه من جهود وطنية ومسؤولة خلال السنوات الماضية ولما حققه من خطوات مهمة عززت حضور الدولة وقللت من مستويات الصراع في مرحلة اقليمية معقدة تشهد توترات وتحديات مستمرة".

وأشار علاوي إلى أن العراق بحاجة اليوم إلى مواصلة نهج العمل المتوازن الذي انتهجه السوداني والى تعزيز مفهوم الشراكة الوطنية الحقيقية التي تقوم على وحدة القرار السياسي ووضوح الرؤية في إدارة شؤون الدولة".

ودعا زعيم ائتلاف الوطنية، جميع القوى السياسية الوطنية إلى "دعم التجديد لولاية ثانية للسوداني وتمكينه من استكمال البرامج والخطط التي اسهمت في خدمة المواطن وتعزيز مكانة العراق بما يضمن عبور المرحلة الحالية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي الكريم نحو الأمن والاستقرار والتنمية".

ويواجه رئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد السوداني منافسة شديدة على منصبه مع رفض سياسي لتوليه فترة رئاسية ثانية.