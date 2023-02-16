علاوي: وحدة كوردستان تنعكس ايجاباً على استقرار العراق

شفق نيوز/ أكد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، يوم الخميس، أن توحيد البيت الكوردي ووحدة إقليم كوردستان ينعكس ايجاباً على استقرار الوضع في العراق.

وقال مكتب علاوي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل في مكتبه وفد الحركة الاسلامية في كوردستان برئاسة احسان الشيخ علي عبد العزيز، موضحاً أنه جرى خلال اللقاء الحديث عن الأوضاع على الساحة المحلية والتأكيد على دعم الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني في تنفيذ برنامجها الحكومي وتقديم الخدمات.

ودعا علاوي خلال اللقاء على ضرورة توحيد البيت الكوردي ونبذ الخلافات والحفاظ على وحدة كوردستان، مؤكداً ان هذا الامر سينعكس ايجاباً على استقرار الوضع في عموم العراق وسيسهم بشكل كبير في حل المسائل العالقة بين المركز والاقليم من خلال حوارٍ هادفٍ وبناء.