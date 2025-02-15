علاوي والمطلك يقودان تجمعاً سياسياً جديداً في العراق

شفق نيوز/ أعلن عدد من الشخصيات السياسية العراقية، يوم السبت، تأسيس "التجمع المدني الوطني العراقي"، وهو تجمع انتخابي جديد يحمل شعار "العدالة والمساواة وعدم عسكرة المجتمع".

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن التجمع يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والدولة المدنية، كما يضم التجمع شخصيات سياسية بارزة، من بينها إياد علاوي، صالح المطلك، رائد فهمي، وزير الصحة الأسبق جعفر علاوي، هناء ادور وعدنان الدنبوس، إلى جانب شخصيات أخرى من مختلف الاتجاهات السياسية والمدنية.

وألقى القيادي في التجمع الجديد عدنان الدنبوس، كلمة أعلن خلالها خلالها إطلاق هذا التجمع، الذي قال إنه تأسس بناءً على جهود إياد علاوي وعدد من الشخصيات العراقية البارزة.

وأكد الدنبوس أن جميع المشاركين في التجمع اتفقوا على اختيار إياد علاوي رئيسًا للتجمع، مشيرًا إلى أن هذا الخطوة جاءت انطلاقًا من الإيمان العميق بأن العراق يستحق دولة تقوم على العدل والمساواة.

وأضاف أن العراق قد دفع ثمنًا باهظًا نتيجة السياسات الخاطئة والمحاصصة الطائفية، وأنه لا بديل اليوم عن مشروع وطني شامل يعيد للعراق استقراره وقوته.

وتابع أن التجمع الوطني العراقي يهدف إلى تحقيق سيادة القانون بعيدًا عن التدخلات الخارجية، ويعبر عن الإرادة الوطنية ضمن إطار الدستور والقانون، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية الحقيقية.

ودعا الدنبوس أبناء العراق إلى الوقوف جنبًا إلى جنب مع هذا المشروع الوطني لتحويله إلى واقع، مؤكدًا أن الأحزاب المنضوية تحت هذا التجمع قد انتخبت إياد علاوي رئيسًا لهذا المشروع الوطني.

من جانبه، رأى القيادي في التجمع صالح المطلك في كلمته، أن العراق كان قادراً على أن يكون دولة أفضل بعد عام 2003، فيما لو تمكنت القائمة العراقية حينها من تشكيل حكومة أغلبية، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والطائفية.

وقال المطلك، إن العراق كان أمام فرصة لتغيير مسار البلاد بعد التغيير الذي حدث، إلا أن الوضع تغير في عام 2010 حيث لم تُسمح للقائمة العراقية بتشكيل الحكومة.

وأضاف المطلك: "اليوم، من الضروري أن يلتف العراقيون الشرفاء حول مشروع وطني حقيقي يعيد للعراق مكانته كدولة مؤسسات"، مشيرًا إلى أن المنطقة بأكملها تمر بأزمة كبيرة، وأن الجميع بحاجة إلى مشروع واحد لبناء دولة حقيقية ونظام سياسي قوي.

وأشار المطلك إلى ضرورة الابتعاد عن "الحقد والطائفية" في بناء الدولة، والعمل على محاربة الفساد ومشاكل المواطنين، مؤكدًا على أهمية إصلاح النظام لتحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية.

في السياق، أكد مؤسس التجمع إياد علاوي أن "التجمع المدني الوطني العراقي"، يضم أحزابًا وشخصيات سياسية وشيوخ عشائر وكفاءات ونشطاء ويهدف إلى بناء دولة قانون ومؤسسات قائمة على العدل والمساواة، وتحترم حقوق الإنسان وتضمن تكافؤ الفرص.

وأضاف، أن هذا التجمع يسعى للإصلاح والتغيير ضمن إطار القانون والدستور، ويؤكد على ضرورة توحيد الجهود لبناء عراق قوي ومستقر بعيدًا عن المحاصصة والتدخلات الخارجية.