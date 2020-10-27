علاوي منتقداً قانون الانتخابات: سينتهي بتقسيم العراق

شفق نيوز/ انتقد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، قانون الانتخابات مشيرا الى أنه جاء وفق مقاسات بعض الكتل والاحزاب.

وقال علاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب ودون اغلبية فصّل قانون انتخابات جديد وفق مقاييس بعض الكتل والاحزاب الحاكمة، محذراً من انعكاس ذلك سلباً على الاجواء الانتخابية ويؤدي الى فشلها كما فشلت انتخابات ٢٠١٨ وما سبقها، وبالتالي الاضرار باوضاع العراق المعقدة والشديدة الخطورة".

واضاف ان "قانون الانتخابات سيعزز الانقسامات التي يشهدها البلد على صعيد السلطات النيابية والقوى المكونة للمجلس، وسيضعف من دور النائب ويعزز المناطقية على حساب مصلحة البلد العليا، وسيرتد على حكومةٍ لن تستطيع القيام بمهامها المطلوبة".

وحذر علاوي من "استفادة القوى المنفلتة -امنياً- من هذا القانون الذي سيكرس الطائفية والمحاصصة وسينتهي باجراءات واضحة لتقسيم البلاد"، داعياً في الوقت ذاته الساسة الوطنيين والعقلاء والسلطات التنفيذية القضائية لـ"التدخل العاجل قبل فوات الاوان".

واختتم زعيم ائتلاف الوطنية بيانه بالقول "كنا نأمل ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة او ان تكون كل محافظةٍ دائرةً انتخابية واحدة للخلاص من الجهوية والمناطقية".