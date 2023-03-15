علاوي متفائل بحكومة السوداني: أغلب المشاكل في طريقها للحل

شفق نيوز/ أعرب رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي، يوم الأربعاء، عن تفاؤله برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والحكومة الاتحادية التي يرأسها.

وقال علاوي في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم على هامش ملتقى السليمانية الدولي السابع ، إنه و الكثيرين معه متفائلون بحكومة محمد شياع السوداني ، مؤكد ان اغلب المشاكل في طريقها للحل .

واضاف ان حل المشكلات ونجاح الحكومة يتطلب تعاونا وعملا مشتركا ودعما منا جميعا للمضي باستقرار الاوضاع السياسية في العراق .