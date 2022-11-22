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علاوي لبلاسخارت: يجب تشكيل لجنة "حكماء" لحل الملفات العالقة بين بغداد واربيل

Category: سیاسة

Date: 2022-11-22T09:28:40+0000
علاوي لبلاسخارت: يجب تشكيل لجنة "حكماء" لحل الملفات العالقة بين بغداد واربيل

شفق نيوز/ بحث زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي يوم الثلاثاء، مع جينين بلاسخارت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق الاعتداءات على إقليم كوردستان، داعيا إلى تشكيل لجنة من "الحكماء" لحل الخلافات بين بغداد وأربيل.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لعلاوي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "جرى خلال اللقاء الحديث عن جملةً من الملفات على الساحة المحلية وفي مقدمتها الانتخابات المبكرة اذ اكد الدكتور علاوي على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة من الان لغرض إجراء انتخاباتٍ نزيهةٍ في الموعد الذي حددته حكومة السيد محمد شياع السوداني"، مؤكداً أن "ذلك يجري من خلال تغيير قانوني الأحزاب والانتخابات وكذلك تغيير مفوضية الانتخابات".

وأضاف أن اللقاء بحث " الخلافات بين المركز والاقليم حيث دعا الدكتور علاوي الى حل هذه الخلافات من خلال تشكيل لجنة من الحكماء"، مشيرا الى "النقاشات التي جرت مؤخراً مع السيد مسعود بارزاني بهذا الصدد خصوصاً وان للسيد مسعود بارزاني دوراً محورياً مهماً في العراق".

واشار البيان إلى أن "اللقاء بحث ايضاً الاعتداءات المتكررة على مناطق اقليم كردستان العراق حيث شدد الدكتور علاوي على ضرورة وضع حدٍ لهذه الاعتداءات والتدخلات السافرة التي تمس سيادة العراق  داعياً الى اتخاذ اجراءات ومواقف حقيقية وجدية ازاء هذه الأفعال".

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