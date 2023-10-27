علاوي: إسرائيل وسّعت رقعة حرب الإبادة لتطال دول الجوار

شفق نيوز/ انتقد زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، يوم الجمعة، استمرار الصمت "المخجل والمؤسف" إزاء قيام إسرائيل بتوسيع حرب "الإبادة" على فلسطين لتطال دول الجوار.

وقال علاوي في منشور على موقع "إكس - تويتر سابقا"، إنه "رغم كل الخطابات وعبارات الإدانة والاستنكار والاجتماعات التي تدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي الا ان الجرائم البشعة التي تطال الأبرياء وغالبيتهم من الأطفال والنساء في فلسطين لا تزال ونزيف الدم مستمر، حتى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تكتفِ بهذا بل إنها وسعت رقعة حرب الإبادة التي تقوم بها لتطال دول الجوار يرافق كل هذا صمتٌ دولي مخجل ومُؤسف".

وأضاف "اما آن الأوان لإيقاف هذه الجرائم واتخاذ إجراءات حقيقية رادعة لمعاقبة إسرائيل وإيصال المساعدات إلى أهلنا في فلسطين وبذل جهود حقيقية لحماية أرواح الأبرياء".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.