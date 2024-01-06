علاوي: أحب صدام ومقتدى الصدر لشجاعتهما.. وعلى المالكي الاعتذار وإعادة الاموال

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي، إنه "يحب" رئيس النظام السابق صدام حسين وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لشجاعتهما، في حين دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتقديم اعتذار إلى العراقيين وإعادة الأموال.

جاء حديث علاوي في برنامج "السطر الأول" الذي بثته قناة mbc السعودية ليلة أمس، وتابعته وكالة شفق نيوز.

وقال علاوي، "لست ممتنا لأمريكا في إسقاطها نظام صدام، لأنها دمرت الدولة العراقية"، مضيفاً "لم اكن اريد الحرب ولا الدبابة الأمريكية ولا حل الجيش العراقي ولا اجتثاث البعث ولا الطائفية السياسية".

وعند سؤاله من مقدم البرنامج عن صدام حسين، قال علاوي، "انا احب صدام حسين لانه شجاع وجريء، وكان مخلصا لأصدقائه وحزبه وبلده".

وفيما يتعلق برئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، قال علاوي ، "على المالكي إعادة الأموال والاعتذار من الشعب العراقي عن كل ما فعله".

وتابع "احب مقتدى الصدر وشجاعته، واطلب منه اعادة النظر باسلوبه والمقربين منه الذين يتعاملون معه لان كثير منهم لم يكونوا بمستوى المسؤولية".

كما دعا علاوي نائب رئيس الوزراء الاسبق المطلوب للقضاء العراقي طارق الهاشمي الى "الاعتذار منه ومن اسامة النجيفي، رئيس البرلمان الأسبق".

وختم بالقول، "أقول لبول بريمر لا تأتي الى العراق لا حاضراً ولا مستقبلاً، مضيفا "افضل ان يحكم العراق صدام حسين على بول بريمر".