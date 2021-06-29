سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

علاوي: العراق بات ساحة لتصفية النزاعات وسط عجز الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2021-06-29T14:58:29+0000
علاوي: العراق بات ساحة لتصفية النزاعات وسط عجز الحكومة

شفق نيوز/ دعا زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، يوم الثلاثاء، الى ضرورة وضع قواعد اشتباك تحدد عمل القوات الاجنبية المتواجدة في العراق، مشددا على أن تكون للعراق السيادة في تلك القواعد وضرورة الالتزام بها.

وقال علاوي في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، "جميع المؤشرات تؤكد ان العراق اصبح ساحة لتصفية الصراعات الدولية والاقليمية وان الحكومة لا تمتلك القدرة على ايقاف هذه الصراعات".

واوضح علاوي ان "الشعب العراقي هو من يدفع الثمن في كافة المجالات"، مجددا دعوته "لاتخاذ كافة الاجراءات والتدابير للحفاظ على سيادة الدولة وهيبتها وعدم بقاء العراق ساحةً او مسرحاً لهذه الصراعات".

ويأتي ذلك بعد ساعات من غارة جوية أمريكية أوقعت 4 ضحايا من كتائب سيد الشهداء التابع للحشد الشعبي، على الحدود العراقية السورية.

related

علاوي مهاجماً الحكومة والأجهزة الأمنية: اكشفوا المتورطين بالمجازر بدل ترك المهمة للمنظمات

Date: 2019-12-17 20:36:06
علاوي مهاجماً الحكومة والأجهزة الأمنية: اكشفوا المتورطين بالمجازر بدل ترك المهمة للمنظمات

علاوي يتهم الحكومة بالموافقة على حرق خيام المحتجين

Date: 2020-02-05 19:03:40
علاوي يتهم الحكومة بالموافقة على حرق خيام المحتجين

محمد علاوي يكشف آلية ترشيحه من 170 برلمانيا ويوجه نداء للمحتجين

Date: 2020-02-03 07:15:09
محمد علاوي يكشف آلية ترشيحه من 170 برلمانيا ويوجه نداء للمحتجين

السفارة الاميركية تعلق على بث تحقيق اتهم مؤسسات دينية عراقية بالفساد

Date: 2019-09-01 14:48:12
السفارة الاميركية تعلق على بث تحقيق اتهم مؤسسات دينية عراقية بالفساد

الصدر يتهم قوى بجر العراق لـ"تصعيد عسكري": يمنع استهداف البعثات

Date: 2021-01-02 19:59:45
الصدر يتهم قوى بجر العراق لـ"تصعيد عسكري": يمنع استهداف البعثات

تحالف الصدر: لن نقبل بأي مرشح لرئاسة الحكومة .. علاوي يكشف "املاءات" لولايتي

Date: 2020-03-02 13:29:44
تحالف الصدر: لن نقبل بأي مرشح لرئاسة الحكومة .. علاوي يكشف "املاءات" لولايتي

واشنطن تحث بغداد على إجراء تحقيق سريع وشفاف بأعمال العنف ضد المتظاهرين

Date: 2019-10-17 13:13:11
واشنطن تحث بغداد على إجراء تحقيق سريع وشفاف بأعمال العنف ضد المتظاهرين

ثلاث وزارات السبب بتأخير تشكيل حكومة الكاظمي.. فما هي؟

Date: 2020-04-28 13:36:48
ثلاث وزارات السبب بتأخير تشكيل حكومة الكاظمي.. فما هي؟