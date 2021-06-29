علاوي: العراق بات ساحة لتصفية النزاعات وسط عجز الحكومة

شفق نيوز/ دعا زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، يوم الثلاثاء، الى ضرورة وضع قواعد اشتباك تحدد عمل القوات الاجنبية المتواجدة في العراق، مشددا على أن تكون للعراق السيادة في تلك القواعد وضرورة الالتزام بها.

وقال علاوي في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، "جميع المؤشرات تؤكد ان العراق اصبح ساحة لتصفية الصراعات الدولية والاقليمية وان الحكومة لا تمتلك القدرة على ايقاف هذه الصراعات".

واوضح علاوي ان "الشعب العراقي هو من يدفع الثمن في كافة المجالات"، مجددا دعوته "لاتخاذ كافة الاجراءات والتدابير للحفاظ على سيادة الدولة وهيبتها وعدم بقاء العراق ساحةً او مسرحاً لهذه الصراعات".

ويأتي ذلك بعد ساعات من غارة جوية أمريكية أوقعت 4 ضحايا من كتائب سيد الشهداء التابع للحشد الشعبي، على الحدود العراقية السورية.