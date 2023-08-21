علاوي: السوداني نزيه.. لا تضيقوا عليه

شفق نيوز/ دعا زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، يوم الاثنين، إلى عدم التضييق أو المزايدة على رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، واصفا إياه بـ"المهني النزيه".

وكتب علاوي تدوينة على منصة "اكس" (تويتر سابقاً)، إن "الاخ محمد شياع السوداني، شخصية نزيهة ومهنية، أثبت كفاءته بوضوح في مناصب عديدة شغلها في السابق".

وأضاف "يتوجب على جميع القوى السياسية دعمه ودعم حكومته، وعدم التضييق أو المزايدة على سير برنامج الحكومة وجهودها في محاربة الفاسدين وسعيها في تقديم أفضل الخدمات لشعبنا الكريم".