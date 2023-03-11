علاوي يعلق على الاتفاق بين السعودية وإيران ويؤكد: مصرون على تصحيح مسار العملية السياسية

شفق نيوز/ اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، يوم السبت، الاتفاق بين السعودية وإيران على إعادة العلاقات الثنائية سينعكس إيجاباً على العراق والمنطقة بأسرها، مجددا تأكيده على ضرورة تصحيح مسار العملية السياسية في البلاد.

وقال علاوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة بغداد، إن السعودية وإيران توصلا لإتفاق لإعادة العلاقات بينهما إلى طبيعتها مما سيكون له تأثير على العراق والمنطقة والعالم بأسره، مردفا بالقول: نحن نؤيد هذا الاتفاق الذي أبرم برعاية دولة الصين.

وأضاف أن هذه الاتفاق سيعزز السلام في المنطقة، وسيكون له تأثير على السلام في فلسطين أيضاً.

وتطرق إلى الشأن السياسي العراقي، مؤكداً على ضرورة إجراء تعديلات وإصلاحات على الدستور العراقي الدائم عبر السبل القانونية من خلال رئيس الجمهورية واللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة النصوص الدستورية.

وقال علاوي "مصرون على تصحيح مسار العملية السياسية في البلاد".