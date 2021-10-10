إعلان نسبة وعدد المشاركين بالانتخابات في دهوك

شفق نيوز / أعلن مكتب مفوضية انتخابات دهوك في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن نسبة وعدد الناخبين المشاركين بالاقتراع العام، في الانتخابات التشريعية العراقية.

وقال مدير المكتب خالد عباس، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي، بالمحافظة بلغت 53%".

وأضاف عباس، أن "مجموع الناخبين الموزعين على ثلاث دوائر كان 778 ألف ناخب"، مبيناً أن "المفوضية تمكنت من معالجة الخلل في أجهزة قراءة البصمات والبطاقات في وقت قياسي".

وثمن مدير مكتب انتخابات دهوك، جهود إدارة محافظة دهوك في تعاونها مع المفوضية لإنجاح العملية الانتخابية.