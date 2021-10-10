سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إعلان نسبة وعدد المشاركين بالانتخابات في دهوك

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T20:48:22+0000
إعلان نسبة وعدد المشاركين بالانتخابات في دهوك

شفق نيوز / أعلن مكتب مفوضية انتخابات دهوك في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن نسبة وعدد الناخبين المشاركين بالاقتراع العام، في الانتخابات التشريعية العراقية.

وقال مدير المكتب خالد عباس، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي، بالمحافظة بلغت 53%".

وأضاف عباس، أن "مجموع الناخبين الموزعين على ثلاث دوائر كان 778 ألف ناخب"، مبيناً أن "المفوضية تمكنت من معالجة الخلل في أجهزة قراءة البصمات والبطاقات في وقت قياسي".

وثمن مدير مكتب انتخابات دهوك، جهود إدارة محافظة دهوك في تعاونها مع المفوضية لإنجاح العملية الانتخابية.

related

منافسة "شرسة" بين الصدريين و"حراك تشرين" على صدارة ذي قار انتخابياً

Date: 2021-10-10 15:42:06
منافسة "شرسة" بين الصدريين و"حراك تشرين" على صدارة ذي قار انتخابياً

تعرّف على نسبة وعدد المشاركين بالانتخابات في ديالى

Date: 2021-10-10 19:14:50
تعرّف على نسبة وعدد المشاركين بالانتخابات في ديالى

الكاظمي: إجراء الانتخابات في موعدها المقرر مهمتي

Date: 2020-11-15 12:49:22
الكاظمي: إجراء الانتخابات في موعدها المقرر مهمتي

العراق.. الاتصالات جاهزة لتأمين الانتخابات ومواجهة أي خلل عالمي

Date: 2021-10-09 07:12:24
العراق.. الاتصالات جاهزة لتأمين الانتخابات ومواجهة أي خلل عالمي

المفوضية تتخذ 4 إجراءات بشأن البطاقات "قصيرة الأمد": الانتخابات المقبلة هي الأهم

Date: 2021-07-03 14:48:23
المفوضية تتخذ 4 إجراءات بشأن البطاقات "قصيرة الأمد": الانتخابات المقبلة هي الأهم

مفوضية الانتخابات توضح آلية عمل المعلمين كموظفين في عملية الاقتراع

Date: 2021-09-24 13:23:44
مفوضية الانتخابات توضح آلية عمل المعلمين كموظفين في عملية الاقتراع

القضاء يدخل على خط الخروق الانتخابية في يوم الاقتراع

Date: 2021-10-09 12:23:32
القضاء يدخل على خط الخروق الانتخابية في يوم الاقتراع

مؤكدة استعدادها لإجراء الانتخابات.. المفوضية تضع نماذج لأوراق الاقتراع

Date: 2021-03-22 17:45:47
مؤكدة استعدادها لإجراء الانتخابات.. المفوضية تضع نماذج لأوراق الاقتراع