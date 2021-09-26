علاقات طهران وواشنطن على طاولة عراقية-أمريكية

شفق نيوز / بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الأحد، واقع العلاقات الأمريكية الإيرانية، وسبل عقد اجتماعات مستقبلية بين الطرفين، فيما أعرب عن أمله باستئناف مفاوضات فيينا، وعودة واشنطن للاتفاق النووي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية فؤاد حسين، في محل إقامته بنيويورك، المُمثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكيّة المعني بالشؤون الإيرانيّة روبرت مالي، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء، بحث التطورات السياسيَّة والأمنيَّة في المنطقة وانعكاساتها، ومُناقشة واقع العلاقات الأمريكيّة الإيرانيّة، وإمكانيّة عقد الاجتماعات المُستقبليّة.

وأكَّد حسين، على الأدوار والنشاطات التي يقوم بها العراق في "خفض التوترات ما بين دول المنطقة للمُحافظة على السلّم والأمن الإقليمييَّن، وبما يصب في مصلحة السلّم والأمن الدولييّن".

وأعرب عن أمله بـ"عودة المُحادثات في فيينا لتنفيذ الاتفاقات وخطة العمل المُشترَكة وانعكاساتها الإيجابيّة على مُستوى العلاقات الإقليميَّة والدوليَّة".

من جانبه، أشاد روبرت مالي، بـ"الدور المُهم للعراق في المنطقة وسعيه في بناء ومد الجسور ما بين دول المنطقة لفض الخلافات بالحوار والطرق السلميّة".