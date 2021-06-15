عكر تشكر العراق "حكومة وشعباً" على دعمهم اللبنانيين

شفق نيوز/ قدمت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية اللبنانية زينة عكر، يوم الثلاثاء، شكرها للعراق "حكومةً وشعباً" على وقوفهم وتقديم الدعم، والمُؤازَرة إلى الشعب اللبناني.

جاء ذلك خلال لقاءها، اليوم، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه دولة قطر.

وبحسب بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الجانبين بحثا مُختلِف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتناولا سُبل مواصلة تعزيزها في المجالات المختلفة.

وأشاد الوزير بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين بغداد وبيروت، وفق البيان الذي أشار إلى أن الجانبين بحثا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتطورات في المنطقة واتفقا على مواصلة التشاور وتنسيق الجُهُود لدعم الحُلول السياسية؛ الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية، على أن العراق كان ومازال يكن التقدير للبنان وشعبه الشقيق وسوف يبقى داعماً لأخوانه واشقاءه في لبنان، مُشيراً إلى أهمية عقد اللجنة العراقية -اللبنانية المشتركة لتفعيل جميع القضايا والملفات المشتركة بين البلدين.

من جانبها وجهت وزيرة وزيرة الخارجية اللبنانية شكرها وتقديرها لجمهورية العراق حكومةً وشعباً على مواقفهم الداعمة للبنان وتقديم الدعم، والمُؤازَرة إلى الشعب اللبناني، مُضيفة أنها تعبر عن متانة العلاقات الأخوية بين البلدين.

وحضر اللقاء سفير جمهورية العراق لدى دولة قطر عمر البرزنجي، ورئيس الدائرة العربية أسامة مهدي غانم، والمستشار بان علي كاظم، والوفد المرافق لوزيرة الخارجية اللبنانية.

وصادق مجلس الوزراء العراقي في 8 حزيران 2021، على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا الدعم من 500 ألف طن إلى مليون طن.

وبعث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، برقية الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شاكرا فيها باسمه وباسم الشعب اللبناني مصادقة هذه.