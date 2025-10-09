عقيل مفتن يرد على إدراجه ضمن لائحة العقوبات الأميركية

شفق نيوز- بغداد

ردت اللجنة الأولمبية العراقية، مساء الخميس، على إدراج رئيسها عقيل مفتن ضمن لائحة العقوبات الأميركية.

وقالت اللجنة في بيان توضيحي ورد وكالة شفق نيوز، إن "بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي تداول أخباراً مغلوطة ومفبركة تتعلق برئيس اللجنة، عقيل مفتن، في محاولة واضحة لخلط الأوراق والإساءة إلى المسار الرياضي والمالي الذي تنتهجه اللجنة".

وأكدت اللجنة في بيانها، أن رئيسها "بعيد كل البعد عن تلك الادعاءات التي لا تمت للحقيقة بصلة، وأن ما يُنشر من أكاذيب إنما يأتي ضمن حملات مغرضة تهدف إلى التشويش على العمل المؤسسي المتوازن والشفاف الذي تنتهجه اللجنة".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت في وقت سابق اليوم، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شخصيات مصرفية وشركات عراقية قالت إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، ومن بينها رئيس اللجنة الأولمبية.

وشملت العقوبات رئيس اللجنة الأولمبية عقيل وشقيقه علي مفتن خفيف البيداني، حيث أشارت الوزارة إلى أنهما يديران بنكاً تجارياً مرتبطاً بالحرس الثوري الإيراني، واتهما بغسل عشرات الملايين من الدولارات وتهريب النفط والمخدرات، إضافة إلى استغلال موقع عقيل مفتن كرئيس للجنة الأولمبية العراقية لأغراض مالية غير قانونية.