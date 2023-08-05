مجلس الوزراء العراقي يعقد جلسة استثنائية للشباب

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مجلس الوزراء بعقد جلسة استثنائية في اليوم العالمي للشباب الموافق الـ 12 من شهر آب الجاري.

وستُخصص الجلسة لمناقشة المقترحات التي تقدم بها الشباب خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني لحوار الشباب، التي عقدت صباح اليوم السبت، في العاصمة بغداد، وحضرها السوداني.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن المؤتمر شهد عرض عدد من الأفكار والمقترحات، عكف على إعدادها مجموعة من الشباب يمثلون مختلف المحافظات، على مدى شهرين متتاليين، تهدف إلى النهوض بواقع الشباب العراقي، واستثمار طاقاته الخلاقة لخدمة البلد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، اهتمام الحكومة منذ بداية عملها بالشباب ورعايتهم.

كما أكد أهمية دور الشباب في التنمية وتجاوز العقبات التي تواجه الاقتصاد والإصلاح وباقي المجالات الحيوية، والأولوية التي منحها البرنامج الحكومي لهذه الشريحة الأساسية.