عقب إعلان النتائج.. المالكي يدعو قيادات سياسية لاجتماع موسع

شفق نيوز/ كشفت مصادر سياسية مطلعة، يوم الاثنين، ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي دعا قيادات شيعية لعقد اجتماع من المرجح أن تنضم إليه قيادات سنية للتباحث بما أفرزته الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن المالكي "دعا لاجتماع موسع سينعقد خلال الساعات المقبلة في منزله، للتباحث في الاستحقاق الانتخابي والنتائج الاولية التي أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات".

وأكدت المصادر أن "المالكي لم يوجه الدعوة إلى التيار الصدري لحضور الاجتماع"، مرجحة انضمام "قيادات سنية لم يتم معرفة هويتها لغاية الآن".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين، النتائج الأولية للانتخابات التي جرت أمس الأحد، وأظهرت بشكل مبدئي فوز الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، فيما ما تزال النتائج النهائية والحاسمة للانتخابات في طور التدقيق.