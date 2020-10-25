عقب إصابات بصفوف القوات الأمنية.. الكاظمي يصدر توجيهاً

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، القوات الأمنية للتعامل بمهنية، وذلك عقب تظاهرات تشهدها العاصمة بغداد تخللتها مصادمات بين متظاهرين وقوى امنية.

جاء ذلك، على هامش زيارة الكاظمي، لمقر قيادة العمليات المشتركة وعمليات بغداد والشرطة الاتحادية، للإطلاع على أداء القوات الأمنية في حماية المتظاهرين في تظاهرات اليوم، بحسب بيان لمكتب الكاظمي.

وشدد الكاظمي على توجيهاته السابقة في التعامل مع المواقف بمهنية والتزام الواجبات المحددة إزاء الأجهزة الأمنية، ومختلف صنوف القوات المسلحة.

كما أكد أن الواجب الأول للقوات الأمنية هو حماية المتظاهرين وحقّهم في التعبير عن آرائهم، وفي نفس الوقت أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية قواتنا الأمنية التي تقوم بواجبها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أن مجموعة محسوبة على المتظاهرين في بغداد قامت برمي رمانات يدوية على القوات الأمنية المكلفة بتأمين التظاهرات، مما ادى الى جرح إثنين من الضباط و ٣٠ من منتسبي فوج طوارئ الثاني.

وشهدت العاصمة العراقية مظاهرات لإحياء ذكرى مرور عام على بدء الحراك الشعبي العارم للمطالبة بالقضاء على الفساد السياسي والإداري وتصحيح مسار العملية السياسية.

وشهد العراق احتجاجات شعبية في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي تشكو تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

وخلال الاحتجاجات وقعت اشتباكات دموية بين المتظاهرين والقوات الأمنية راح ضحيتها نحو 700 قتيل من الطرفين، أغلبهم من المتظاهرين، إضافة إلى آلاف الجرحى.

واستمرت الاحتجاجات لعدة أشهر، مع خروج الآلاف إلى الشوارع في بغداد وجنوبي البلاد.

ووُصفت حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، بأنها الاسوأ في التعامل مع المظاهرات،وأدت في النهاية إلى استقالة حكومته، وتكليف مدير الاستخبارات مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة في مايو/آيار الماضي.











