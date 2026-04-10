عقب توترات ذي قار.. الصدر يبحث الأوضاع مع شيوخ العشائر في اتصال هاتفي

شفق نيوز - النجف

أجرى زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من شيوخ ووجهاء العشائر في محافظة ذي قار، للوقوف على تداعيات الأوضاع الأمنية الأخيرة في المحافظة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للصدر، أن الإتصالات شملت الشيخ عادل آل درجال آل جويبر، والشيخ يحيى آل مصيت آل شميس، إضافة إلى بعض شيوخ عشائر بني خيگان، وذلك للاطمئنان على سلامة عشائرهم أبناء محافظة ذي قار في ضوء بعض الأحداث الأخيرة، حاثاً على وحدة الصف ودعم الإصلاح وتعزيز الأمن والأمان في عموم البلاد.

وأعرب شيوخ العشائر عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة، مشيدين بالمواقف الوطنية للصدر وحرصه المستمر على سلامة العراق والعراقيين، ومثمنين دوره في وأد الفتن والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.

وتأتي هذه التحركات عقب اضطرابات شهدتها مراسم تأبينية أقيمت في ذي قار، حيث أفاد مراسل وكالة شفق نيوز والمقاطع المتداولة، بوقوع احتجاجات شعبية وعشائرية واسعة حالت دون إلقاء الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري كلمته في المناسبة.

وتطورت الأحداث إلى مشادات كلامية وتدافع، أعقبها تبادل لإطلاق النار بين الحماية الشخصية للعامري ومسلحين من الحاضرين، دون تسجيل إصابات بشرية مؤكدة حتى لحظة إعداد التقرير.

ويرى مراقبون أن هذه الحادثة تعكس تصاعد حدة التوتر السياسي والاحتقان الشعبي في المناطق الجنوبية، ارتباطاً بالمواقف المتفاوتة تجاه الأحداث الإقليمية المتسارعة التي أعقبت عمليات الاغتيال الأخيرة في المنطقة.