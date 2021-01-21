عقب تفجيري بغداد.. الكاظمي يطيح بخمسة قادة أمن بارزين

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الخميس، عن إصدار أوامر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بإقالة 5 قادة أمن بارزين من مناصبهم على خلفية تفجيري بغداد.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأوامر شملت "إقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه، وتكليف الفريق احمد ابو رغيف بديلاً عنه".

وأشار إلى "إقالة عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري ) مدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) من منصبه وتكليف نائب رئيس جهاز الامن الوطني حميد الشطري بمهام ادارة خلية الصقور وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف، "نقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي الى وزارة الدفاع، و تكليف اللواء الركن احمد سليم قائدا لعمليات بغداد".

كما أفاد "باقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط من منصبه وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية".

ولفت رسول إلى "اقالة مدير قسم الاستخبارات وامن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد من منصبه".

وتأتي هذه القرارات بعد ساعات من تفجيرين انتحاريين استهدفا سوقا شعبيا في ساحة الطيران وسط بغداد، ما خلف 32 ضحية و110 جرحى، وفق أرقام وزارة الصحة.