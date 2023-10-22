عقب التحذير الأمريكي.. أول تعليق رسمي عراقي حول أمن المواطنين الأجانب والبعثات الدبلوماسية

شفق نيوز/ قال فؤاد حسين وزير الخارجية العراقية، يوم الأحد، إن حماية المواطنين الأجانب والبعثات الدبلوماسية من واجب الحكومة العراقية والقوات الأمنية المختصة.

‎جاء خلال خلال تلقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، إتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجيَّة الأستراليَّة بيني وونغ.

‎وناقش الوزيران، "التطورات المتسارعة في المنطقة، والأحداث الخطيرة التي تشهدها الأراضيّ الفلسطينيَّة المحتلة وأكدا على أهمّيَّة مواصلة الجُهُود لإيجاد حل سريع لما يحدث، وأنَّ استمرار تصاعد الأحداث له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميّ والدوليّ، واتفقا على إدامة التواصل والجُهُود المُشترَكة لوقف إطلاق النار واحتواء الصراع من أجل الوصول إلى حلول شاملة وعادلة".

‎من جانبها، أعربت بيني وونغ عن قلقها بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط، وأشارت إلى ضرورة الحفاظ على أمن السفارات والبعثات الدبلوماسيَّة العاملة في العراق.

‎بدوره، أكّد حسين أنَّ من واجبات الحكومة العراقيَّة الحفاظ على أمن جميع الأجانب المتواجدين على الساحة العراقيَّة، وإنَّ حماية البعثات الدبلوماسيَّة هي جزءُ من واجبات القوات الأمنيَّة المختصة، مُضيفاً أنَّ القوانين العراقيَّة والدوليَّة تفرض على العراق هذه الحماية.

ومن جهة الوضع في المنطقة فقد أعرب الوزير حسين أنه يُشارك الوزيرة الأستراليَّة قلقها، وأنَّ من الواجب العمل مع جميع الأطراف بهدف عدم توسيع رقعة الحرب.

يأتي ذلك بعد أن طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، مواطنيها بعدم السفر إلى العراق بعد الهجمات التي تعرضت لها القوات والأفراد الأمريكيين بالمنطقة في الآونة الأخيرة.

وورد في تحذير السفر "لا تسافروا إلى العراق نظرا للإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطراب المدني ومحدودية قدرة البعثة في العراق على تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين".

وتزايدت الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة. وأسقطت سفينة حربية أمريكية قبل أيام أكثر من 12 طائرة بدون طيار وأربعة صواريخ كروز أطلقتها من اليمن جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن تحذير السفر يأتي عقب صدور أمر بالمغادرة لأفراد الأسر والموظفين الحكوميين من غير العاملين في حالات الطوارئ من السفارة الأمريكية ببغداد والقنصلية العامة بأربيل "نظرا لتزايد التهديدات الأمنية ضد الموظفين الأمريكيين والمصالح الأمريكية".

وواشنطن في حالة تأهب قصوى تحسبا لنشاط الجماعات المدعومة من إيران في ظل تصاعد التوترات الإقليمية خلال الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين عقب هجوم حماس في إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول مما أودى بحياة أكثر من 1400 شخص.

وردت إسرائيل بضربات جوية مميتة على قطاع غزة الذي يبلغ طوله 45 كيلومترا ويقطنه 2.3 مليون شخص وتحكمه حماس منذ 2007. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الضربات الجوية قتلت أكثر من 4700 شخص.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد "نظرا لدواع أمنية، نوجه موظفي الحكومة الأمريكية في بغداد بعدم استخدام مطار بغداد الدولي".

وأرسلت الولايات المتحدة بالفعل قوة بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة تشمل حاملتي طائرات والسفن المرافقة لهما ونحو ألفين من جنود مشاة البحرية.

وقالت وزارة الدفاع (البنتاغون)، أمس، إن الولايات المتحدة سترسل أنظمة (ثاد) المضادة للأهداف التي تحلق على ارتفاعات عالية وفرقا إضافية من أنظمة باتريوت للدفاع الجوي إلى الشرق الأوسط.