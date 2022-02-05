عقب اغتيال قاض.. نائب يطالب بـ"صولة فرسان" ضد السلاح المنفلت

شفق نيوز/ طالب النائب عن كتلة الصادقون النيابية، علي تركي الجمالي، مساء اليوم السبت، بـ"صولة فرسان" جديدة للقضاء على العصابات وسلاحها المنفلت في محافظة ميسان.

و قال الجمالي في تغريدة على تويتر، وتابعتها وكالة شفق نيوز، ان "القاضي احمد فيصل شهيدا في العمارة قلناها ونكررها، اقليم ميسان اصبح خارج التغطية الامنية لذلك على اصحاب القرار فرض صولة فرسان جديدة على العصابات وسلاحها المنفلت".

وفي وقت سابق مساء اليوم، أبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، بأن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه القاضي احمد فصيل، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، في حي المعلمين امام مبنى الكاتب العدل وسط مدينة العمارة، وأردوه قتيلاً على الفور، ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

وبين ان "المجنى عليه أصيب بـ15 رصاصة"، مشيرا الى ان "قوة أمنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً للتوصل الى الجناة".

وفجر يوم امس الاول الخميس، اقدم مسلحون مجهولون على اغتيال ضابط على صلة بـ"فصيل مسلح" في محافظة ميسان.

وأبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز؛ أن مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم تجاه الرائد في وزارة الداخلية حسام العلياوي، وسط مدينة العمارة على يد مجهولين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وبين المصدر؛ أن الضابط القتيل شقيق للقياديين في عصائب أهل الحق وسام وعصام العلياوي اللذين اغتيلا بهجوم نفذه مجهولون على مقر عصائب اهل الحق في مدينة العمارة خلال أحداث احتجاجات تشرين في العام 2019.

كما يشهد قضاء قلعة صالح جنوبي ميسان، منذ أيام نزاعاً عشائرياً عنيفاً خلف قتلى وجرحى وخسائر مادية لحقت بممتلكات المدنيين والقوات الامنية التي تنتشر هناك في محاولة للسيطرة على النزاع الذي يهدأ ويتجدد سريعاً.