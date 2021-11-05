عقب اجتماع الوفدين.. الديمقراطي الكوردستاني يشيد بدور الصدر في المرحلة الحالية

شفق نيوز / أشاد رئيس الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، يوم الجمعة، بدور التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في المرحلة الحالية.

جاء ذلك، عقب اجتماع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مع الهيئة السياسية للتيار الصدري في بغداد.

وكان الوفد المفاوض للكتلة الصدرية، برئاسة حسن العذاري، قد استقبل صباح اليوم، وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري، في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري ببغداد.

وبحث الوفدان، نتائج الانتخابات والتجربة الانتخابية الإلكترونية، وقالا إنها "أثبتت نجاحها، لأول مرة منذ سقوط النظام السابق عام ٢٠٠٣".

وشدد العذاري، على أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة للمواطن العراقي كونها مرحلة بناء وخدمات، مما سينعكس إيجابا على الوضع الأمني في البلاد عموما، معرباً عن أمله أن تكون الحكومة الجديدة "حكومة مستقلة بعيدا عن أي تدخل خارجي".

هذا وأثنى زيباري، على مواقف الصدر، في خدمة العراق والعراقيين، وقال إن "التيار الصدري من التيارات العقائدية النضالية وسيكون لهم دور مهم في هذه المرحلة".

وبحسب مسؤولين كورد، فأن القوى الكوردية تنتظر لملمة شتات نظيرتها الشيعية والتوافق بين هذه القوى لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، للدخول بمفاوضات تشكيل تلك الحكومة وتوزيع حقائبها وفقا للعرف السياسي والاستحقاق الانتخابي.

ويدور الحديث عن تحالف لتشكيل الحكومة بين الصدريين 73 مقعداً والحزب الديمقراطي الكوردستاني 33 مقعداً، بالإضافة إلى تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي 38 مقعداً