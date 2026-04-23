عقار حكومي ضخم بـ10 آلاف دينار عراقي.. أصابع اتهام نحو تيار الحكيم

شفق نيوز- النجف

اتهم رئيس لجنة البلدية في مجلس النجف أكرم شربة، مساء الخميس، تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، بالاستحواذ على مبنى وسط المحافظة مساحته 3 آلاف متر، مقابل عشرة آلاف دينار عراقي فقط.

وقال شربة لوكالة شفق نيوز إن "حزب المحافظ يوسف گناوي (تيار الحكمة) ارتكبوا سرقة الموسم من خلال الاستحواذ على بناية الأمن القديمة وسط مركز المحافظة، والتي تبلغ مساحتها أكثر من 3000 متر".

ولفت شربة، إلى أنه "تم الاستحواذ على الـ3000 متر بقيمة 10 آلاف دينار عراقي فقط، بينما القيمة السوقية لها حقيقة أكثر من 30 مليار دينار عراقي".

ودعا شربة، الجميع - على حد وصفه - إلى "الوقوف ضد هذه السرقة الكبرى لمقدرات مدينة الإمام علي عليه السلام".