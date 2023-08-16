"إعفاء وتدوير"  57 مديرا عاما في 11 وزارة وامانة بغداد

تنشر وكالة شفق نيوز، قائمة "الإعفاء والتدوير" التي صوت عليها مجلس الوزراء العراقي أمس الثلاثاء، وفق مصدر حكومي مطلع.

وشملت القائمة 57 مديرا عاما (بين أصالة ووكالة) في 11 وزارة حكومية بالاضافة إلى أمانة بغداد.

وبين المصدر، لوكالتنا أن وزارة التربية شُمل فيها 9 مديرين عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (5 مديرين أصالة، و4 مديرين وكالة).

وأوضح أن وزارة الصحة شُمل فيها 7 مديرين عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (مديران أصالة، و5 مديرين عامين وكالة).

وأضاف أن وزارة الكهرباء شُمل فيها 3 مديرين عامين بالإعفاء (أصالة).

وذكر أن وزارة البيئة فيها مديران بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة)، أما وزارة الموارد المائية شُمل فيها 3 مديرين عامين بالإعفاء ( وكالة).

وشُمل في وزارة الاتصالات 3 مديرين عامين بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مدير وكالة، وتدوير مديرين اثنين أصالة).

وفي وزارة الزراعة شُمل مديرين اثنين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة).

أما وزارة العمل، وبحسب المصدر، فقد شُمل فيها 3 مديرين بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مديرين اثنين أصالة، وتدوير مدير أصالة).

وشُمل في وزارة الهجرة، مديرين اثنين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة)، في حين شُمل بوزارة المالية مدير عام واحد بالإعفاء ( وكالة).

وشُمل في وزارة الصناعة 4 مديرين عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (3 مديرين أصالة، و1 مدير وكالة).

أما أمانة بغداد فقد شُمل فيها 18 مديراً عاماً بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مديرين عامين أصالة، وإعفاء 8 مديرين عامين وكالة، وتدوير مدير واحد أصالة و7 مديرين وكالة).