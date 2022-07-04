"عطلة العيد" تؤجل انعقاد البرلمان العراقي

شفق نيوز/ أفاد مصدر نيابي، يوم الإثنين، بان البرلمان العراقي سيؤجل انعقاد أولى جلساته ضمن الفصل التشريعي الجديد بسبب عطلة عيد الاضحى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العطلة التشريعية لمجلس النواب تنتهي في يوم الجمعة الموافق 8 تموز الجاري وحسب النظام الداخلي فإنه الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى من الدورة الخامسة يبدأ في 9 من شهر تموز".

واوضح ان "الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الجديد ستؤجل من 9 تموز إلى 16 تموز الجاري، بسبب عطلة عيد الاضحى".

وكان مجلس النواب العراقي، صوت مساء الاربعاء 8 حزيران المنصرم، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، ليدخل عطلته التشريعية التي تستمر 30 يوماً.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ببدء عطلة عيد الأضحى من يوم السبت، الموافق 9/ 7 /2022 إلى يوم الخميس الموافق 14 /7 /2022 المقترنة مع تأسيس جمهورية العراق على أن يستأنف الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة يوم الأحد الموافق 17 /7/ 2022