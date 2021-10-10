أعطال وتوقف محطات انتخابية في أربع محافظات عراقية

شفق نيوز/ كشف مراقبون للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، عن حدوث أعطال فنية توقف بأجهزة التصويت خلال الساعات الأولى من انطلاق العملية الانتخابية في اربع محافظات وهي: الأنبار، وشمال العاصمة بغداد، وبابل، كركوك .

وأوضحوا هؤلاء بأحاديث متفرقة مع وكالة شفق نيوز، بأن "اول خرق بالعملية الانتخابية بالانبار، حدث في قضاء الفلوجة شرقي المحافظة، حيث حتى الآن وما يزال المركز الانتخابي بمدرسة السلام الإعدادية، مغلق، وتم منع مراقبي الكيانات من الدخول للمركز، لأسباب لا تزال مجهولة".

وأضافوا، بأن "الخرق الآخر حدث في مركز المغيرة بن شعبة في منطقة (الخمسة كيلو) التابعة لقضاء الرمادي مركز المحافظة، حيث مايزال المركز مغلقاً، مع أنه يشهد انتشار أمني حوله".

وتابعوا، بالقول "الخرق الأخير حتى الآن، حدث نتيجة تأخير فتح المراكز الانتخابية لغاية الساعة السابعة والنصف، في مركزي الأمجاد والسلام في منطقة الملعب بقضاء الرمادي".

ورغم تواصل مراسل وكالة شفق نيوز، مع مدير مكتب مفوضية الانتخابات في الأنبار، نصرت اياد، وعدد من المسؤولين بالمناطق التي شهدت خروقات انتخابية، إلا أنهم رفضوا التصريح حول الأمر.