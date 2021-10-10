سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أعطال وتوقف محطات انتخابية في أربع محافظات عراقية

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T05:56:37+0000
أعطال وتوقف محطات انتخابية في أربع محافظات عراقية

شفق نيوز/ كشف مراقبون للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، عن حدوث أعطال فنية توقف بأجهزة التصويت خلال الساعات الأولى من انطلاق العملية الانتخابية في اربع محافظات وهي: الأنبار، وشمال العاصمة بغداد، وبابل، كركوك .

وأوضحوا هؤلاء بأحاديث متفرقة مع وكالة شفق نيوز، بأن "اول خرق بالعملية الانتخابية بالانبار، حدث في قضاء الفلوجة شرقي المحافظة، حيث حتى الآن وما يزال المركز الانتخابي بمدرسة السلام الإعدادية، مغلق، وتم منع مراقبي الكيانات من الدخول للمركز، لأسباب لا تزال مجهولة".

وأضافوا، بأن "الخرق الآخر حدث في مركز المغيرة بن شعبة في منطقة (الخمسة كيلو) التابعة لقضاء الرمادي مركز المحافظة، حيث مايزال المركز مغلقاً، مع أنه يشهد انتشار أمني حوله".

وتابعوا، بالقول "الخرق الأخير حتى الآن، حدث نتيجة تأخير فتح المراكز الانتخابية لغاية الساعة السابعة والنصف، في مركزي الأمجاد والسلام في منطقة الملعب بقضاء الرمادي".

ورغم تواصل مراسل وكالة شفق نيوز، مع مدير مكتب مفوضية الانتخابات في الأنبار، نصرت اياد، وعدد من المسؤولين بالمناطق التي شهدت خروقات انتخابية، إلا أنهم رفضوا التصريح حول الأمر.

related

العراق ينعزل عن العالم لمدة يومين

Date: 2021-09-30 04:49:11
العراق ينعزل عن العالم لمدة يومين

"تمرداً على الديمقراطية".. المالكي يعلن موقفه من حكومة الطوارئ وتأجيل الانتخابات

Date: 2021-05-25 06:46:50
"تمرداً على الديمقراطية".. المالكي يعلن موقفه من حكومة الطوارئ وتأجيل الانتخابات

بالوثيقة.. القضاء العراقي يقول كلمته في "ابو مازن"

Date: 2021-06-16 15:25:18
بالوثيقة.. القضاء العراقي يقول كلمته في "ابو مازن"

فائق الشيخ علي يعلن انسحابه من المشاركة في الانتخابات التشريعية

Date: 2021-05-09 14:20:57
فائق الشيخ علي يعلن انسحابه من المشاركة في الانتخابات التشريعية

الديمقراطي الكوردستاني بشأن تحالفاته ما بعد الانتخابات: لدينا قضية نتعامل وفق معطياتها

Date: 2021-08-16 12:44:59
الديمقراطي الكوردستاني بشأن تحالفاته ما بعد الانتخابات: لدينا قضية نتعامل وفق معطياتها

اجتماع سياسي واسع بحضور الكاظمي ينتهي بعقد الانتخابات بموعدها والترحيب بالاتفاق مع امريكا

Date: 2021-08-01 14:49:27
اجتماع سياسي واسع بحضور الكاظمي ينتهي بعقد الانتخابات بموعدها والترحيب بالاتفاق مع امريكا

الكاظمي من الكويت: ماضون في إجراء الانتخابات بموعدها المقرر

Date: 2021-08-22 12:21:28
الكاظمي من الكويت: ماضون في إجراء الانتخابات بموعدها المقرر

الكاظمي يحشد "الجميع" للعمل لتأمين الانتخابات ويتطرق لتجاوزات "الأمن"

Date: 2020-12-30 14:45:57
الكاظمي يحشد "الجميع" للعمل لتأمين الانتخابات ويتطرق لتجاوزات "الأمن"