نائب كوردي يكشف عن صيغة اتفاق الوفد الكوردستاني مع البرلمان العراقي

شفق نيوز/ كشف نائب قريب من مباحثات الوفد الكوردستاني، يوم الجمعة، عن تفاصيل الاتفاق مع البرلمان العراقي بشأن موازنة 2021.

وقال النائب بشار الكيكي والمشارك في اجتماعات الوفد الكوردستاني إلى بغداد، لوكالة شفق نيوز؛ إن الوفد توصل مع البرلمان العراقي إلى إجراء تعديل على صيغة احدى فقرات الموازنة، بما يجعلها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف الكيكي؛ أن الاتفاق اكد ان تقوم حكومة إقليم كوردستان بتسليم ما لا يزيد عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية.

وابلغت الاوساط النيابية وكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم؛ أن هناك اتفاقا توصل إليه الوفد الكوردي برئاسة قوباد طالباني مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، دون أن يفصحوا عن ماهية هذا الاتفاق.