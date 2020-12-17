الديمقراطي الكوردستاني: عودة مقارنا الى ديالى مرهونة باستكمال اعمال اللجان المشتركة بين اربيل وبغداد

شفق نيوز/ رهن عضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في ديالى عودة مقار حزبه الى المناطق المتنازع عليها في ديالى، باكمال الاجراءات الامنية والادارية من قبل اللجان المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.

وقال مسؤول تنظيمات المقدادية والسعدية للحزب الديمقراطي الكوردستاني جليل الدلوي في تصريح لوكالة شفق نيوز يوم الخميس؛ إن عودة مقارنا الى ديالى مرتبطة باستكمال أعمال اللجان الادارية والامنية التي شكلت سابقا باتفاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.

وبين الدلوي؛ أن مقر الديمقراطي الكوردستاني في خانقين خال من اي اعضاء او عناصر تابعة للحزب منذ أحداث أكتوبر عام 2017 والتي دفعتنا للانسحاب من مقارنا في ديالى بناءً على أوامر من القيادات الكوردية لتفادي اي صدامات سياسية أو امنية.

ولفت الدلوي الى ان الاحزاب الكوردية والديمقراطي الكوردستاني بشكل خاص تسعى للعودة الى جميع المناطق المتنازع عليها في ديالى بعد تنفيذ الاتفاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والتي تنص على تولي حماية المناطق المتنازع عليها من قبل قوات اتحادية مشتركة مع قوات البيشمركة.

واضطر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى ترك مقاره في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور بعد الحملة العسكرية التي شنتها القوات العراقية مدعومة بالحشد الشعبي عقب استفتاء الاستقلال الذي اجراه اقليم كوردستان في شهر ايلول من عام 2017.