عضو فيه: مجلس البصرة فشل بالعديد من القضايا والكتلة الجديدة لصالح المحافظة

شفق نيوز- البصرة

اعتبر عضو مجلس محافظة البصرة، علي العبادي، مساء اليوم الأحد، المجلس "فشل" في حسم العديد من القضايا، مؤكداً أن تشكيل كتلة جديدة داخل المجلس يصب في صالح المحافظة ويحول دون "تفرد" جهة واحدة بالقرار السياسي.

وقال العبادي، لوكالة شفق نيوز، إن "الانقسامات الأخيرة داخل المجلس تصب في مصلحة البصرة بشكل عام، فالتحكم بالقرار السياسي من قبل جهة واحدة يضع المحافظة أمام مصير واحد".

وأضاف أن "المجلس خلال فترته الحالية واجه فشلاً واضحاً في التعامل مع العديد من القضايا في المحافظة، ما أدى إلى تعطيل القوانين والتلكؤ في حسم الملفات المهمة، نتيجة التوجه الواحد وسيطرة جهة واحدة على القرارات".

وأشار العبادي، إلى أن "ولادة كتلة جديدة داخل مجلس محافظة البصرة من شأنها إعادة التوازن للقرار السياسي، وتنويع التأثير داخل المجلس، ودفعه نحو مسارات تخدم البصرة وأهلها، بعيداً عن الاستحواذ على القرار من قبل جهة واحدة تعمل وفق مصالحها الشخصية".

وتابع قائلاً إن "البصرة سيدة نفسها، وأن قرارها ينبع من ممثليها داخل مجلس المحافظة، ولا يخضع لقرارات سياسية تصدر من بغداد أو من أي جهة أخرى"، لافتاً إلى أن "منصب رئيس المجلس يخضع لإرادة أعضائه، وهم الجهة الوحيدة المخولة بتقرير مصير محافظتهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ثلاثة عشر عضواً في مجلس محافظة البصرة، تشكيل كتلة جديدة داخل المجلس، قالوا إنها تأتي في إطار السعي لتعزيز وحدة الصف البصري وتجاوز التقاطعات والخلافات التي شهدتها المرحلة السابقة داخل المجلس.