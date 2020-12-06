عضو سابق بمجلس مكافحة الفساد: دولة الظل العراقية "فاسدة" ولديها مؤسسات موازية

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، الخبير سعيد ياسين موسى، يوم الأحد، إن الفساد هو الحاكم في العراق، فيما بين أن للفساد دولة ظل ومؤسسات تقابل كل منظومة إدارة الحكم بسلطاتها ومؤسساتها.

وقال موسى، لوكالة شفق نيوز، إن "منظومة ادارة الحكم في العراق؛ منظومة فاشلة متخلفة اوصلتنا الى مصاف الدول التافهة تلطفا يسمونها (الهشة)، وادارة بعقلية ترقيعية تعتمد على رد الفعل بأدوات متخلفة شبه أمية، فالفساد هو الحاكم، وللفساد دولة ظل مؤسسات تقابل كل منظومة إدارة الحكم بسلطاتها ومؤسساتها".

وأضاف ان "لدولة الفساد فريق خبراء من مختلف التخصصات، ويكونون على شكل مافيات تتخادم وتتكامل فيما بينها ولها امتدادات خارج الحدود الوطنية ولهم قواعد سلوك أيضا".