عضو تركماني يعلن إلغاء قرار مقاطعة مجلس كركوك

شفق نيوز/ اعلن عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي كوبرلو، يوم الخميس، إلغاء قرار مقاطعة جلسات المجلس، وذلك حفاظاً على حقوق المكون التركماني الذي يمثله، على حد وصفه.

وقال كوبرلو، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "قرار عودتي الى مجلس محافظة كركوك يأتي ضمن قناعتي بعدم المقاطعة، لأننا خضنا هذه التجربة ولدينا معها ذكريات مريرة، وأي مقاطعة لن تضر إلا بالمقاطع نفسه".

وأضاف، أن "قرار انهاء المقاطعة يأتي وفاء للجمهور الذي صوت لنا وينتظر منا الدفاع عن حقوقه وتوفير الخدمات في كركوك، سيما وان المقاطعة غير مجدية وعلى من يبحث عن حقوق من انتخبه ان يكون في مصدر القرار للدفاع عنهم وتوفير كل ما يمكن لهم".

وتابع قائلا، ان "انهاء المقاطعة يعني المشاركة في الاجتماعات واللجان الخاصة في المجلس، لكي نكون صوت التركمان المدافع عن حقوقهم ووجودنا في المجلس سيكون لعدم ضياع اي حقوق للتركمان في كافة الاصعدة".

يذكر ان التركمان فازوا في مقعدين في مجلس محافظة كركوك، يمثلهما احمد رمزي كوبرلو المقرب من رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية ارشد الصالحي، وسوسن جدوع التي تمثل الجبهة التركمانية العراقية، والتي لاتزال مقاطعة لمجلس محافظة كركوك.

كما يقاطع المجلس كل من العضو عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني حسين شيخاني، وشوخان حسيب، وعن الكتلة العربية راكان سعيد وسلوى المفرجي، حيث انهم لم يشاركوا في تشكيل الحكومة المحلية التي ظفر بها الاتحاد الوطني الكودستاني، بالتعاون مع عضوا المجموعة العربية رعد صالح وظاهر العاصي، وعضو مجلس كركوك عن حركة بابليون انجيل زيا شيبا.

وعقد مجلس محافظة كركوك، يوم الثلاثاء 18 شباط الماضي، جلسته بأعضائه التسعة بعد عودة "العضو المقاطع" ظاهر العبيدي، وتضمن جدول أعمال الجلسة عدداً من المواضيع.