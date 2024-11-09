عضو بمجلس نينوى يكشف عن توجه لتغيير مديري الدوائر الحكومية قريباً

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة نينوى محمود الخلف، اليوم السبت، عن تغييرات قريبة في إدارات المؤسسات الحكومية في نينوى، مؤكدا أن ملف تعيين رؤساء الوحدات الإدارية سيمضي خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال الخلف، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مشكلة رؤساء الوحدات الادارية في المحافظة ستحل قريبا، لأن قرارات جلسة المجلس الخاصة باستبدال وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية قانونية وستمضي أولا وأخيرا".

وأضاف أن "المفاوضات بين الكتل السياسية ما تزال مستمرة بشأن الوحدات الإدارية وتمرير الأسماء التي صوت المجلس عليها".

ولفت إلى أن "تلك المفاوضات حلت أكثر من 95% من المشاكل وما تبقى أقل من 5 بالمئة وسيتم حسمها قريبا جدا".

وأكد الخلف أن "المجلس سيتوجه قريبا لتغيير بعض مديري الدوائر في المحافظة"، مشيرا إلى أن "المجلس يراقب عمل تلك الدوائر من أجل تغيير المديرين الذين تؤشر عليهم مؤشرات سلبية، في المرحلة المقبلة".