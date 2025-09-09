عضو بمجلس نينوى: وجود العمال الكوردستاني في سنجار يعيق عودة النازحين

شفق نيوز- نينوى

أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد أهريس، اليوم الثلاثاء، أن وجود عدد من الفصائل المسلحة في قضاء سنجار، أبرزها حزب العمال الكوردستاني، يمثل سبباً رئيسياً في عدم عودة نازحي القضاء من العرب والإيزيديين، مشيراً إلى أن حقيقة الوضع في القضاء ما تزال مرتبكة نتيجة غياب الإدارة الرسمية وتعدد القوى المسيطرة.

وقال أهريس لوكالة شفق نيوز، إن "من يدير سنجار حالياً إدارة معيّنة غير منتخبة، فيما تنتشر فصائل مسلحة عدة، بينها حزب العمال الكوردستاني، وهو ما يعرقل عودة النازحين وإعمار القضاء".

وأضاف أن "غياب قائممقام منتخب وعدم وجود حكومة محلية فاعلة انعكس سلباً على ملفات التعليم والبلديات والصحة والخدمات، فضلاً عن أن 75% من السكان المحليين في سنجار من العرب ما زالوا نازحين في الموصل وإقليم كوردستان، بينما لم تتجاوز نسبة عودة الإيزيديين 10%".

وأشار أهريس إلى أن "الحل يكمن في فرض سلطة الدولة ونزع سلاح الفصائل الخارجة عن القانون، وربط سنجار مباشرة بالحكومة الاتحادية، مع تعيين قائممقام وتوفير الخدمات الأساسية، وهو ما يعيد التوازن ويمهّد لعودة النازحين واستقرار القضاء".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أعرب في وقت سابق من الشهر الحالي، عن أسفه لعدم تنفيذ الحكومة الاتحادية لإتفاقية سنجار.

يذكر أن بغداد وأربيل كانتا قد توصلتا في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك الإ أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية، وفقا لمسؤولين في إقليم كوردستان.

واجتاح تنظيم "داعش" قضاء سنجار العام 2014 وارتكب مجازر بحق سكانها، قبل أن تستعيدها قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي بسط سيطرته على القضاء جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال في العام 2017.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.