عضو بمجلس نينوى: غياب الرؤية السياسية أدى لإرباك بالملفات المصيرية

شفق نيوز - نينوى

أكد عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، يوم الخميس، أن مدينة الموصل تشهد غيابًا واضحًا في الرؤية السياسية، ما أدى إلى ارتباك في اتخاذ القرار وتخبط بإدارة الملفات المصيرية.

وقال العبد ربه، لوكالة شفق نيوز، إن "العملية السياسية في نينوى تفتقر إلى الثبات، بحكم التغييرات المستمرة في طبيعة التحالفات والاصطفافات".

وأضاف أن "بعض الكتل السياسية التي لم تكن موجودة سابقًا بدأت بالدخول إلى الساحة المحلية، فيما اندمجت كتل أخرى، وهو ما قد يحمل مؤشرات إيجابية على صعيد تشكيل رؤية موحدة".

وتابع أن "الوضع العام ما يزال ضبابيًا، ولا يمكن التنبؤ باتجاهات الشارع في نينوى حتى مع قرب موعد الانتخابات"، مبينًا أن "نسبة التفاهم والتفاعل بين المجلس والحكومة المحلية جيدة وتصل إلى 80%، ونتمنى أن ترتفع في المرحلة المقبلة لتحقيق نتائج ملموسة".

وشدد العبد ربه، على أن "نجاح المشهد السياسي في نينوى يعتمد بشكل أساسي على قدرة الكتل على تجاوز المحاصصة وتقديم مصلحة المحافظة فوق الحسابات الحزبية الضيقة".