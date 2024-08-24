عضو بمجلس كركوك يوضح تفاصيل الاتفاق السياسي: التركمان سيستلمون منصب المحافظ بعد الكورد

شفق نيوز/ أوضح عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي رعد صالح يوم السبت، أن الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية يقضي بأن يتسلم التركمان منصب المحافظ بعد الكورد.

وقال صالح لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق السياسي الذي جرى بموجبه تشكيل ادارة كركوك يقضي بأن يكون منصب المحافظ للتركمان بعد انتهاء فترة تولي المحافظ ريبوار طه للادارة".

وأضاف أن "رئاسة مجلس المحافظة اجتمعت اليوم بحضور الأعضاء التسعة وجميع الاعضاء وجرت الدعوة للمقاطعين الى العودة لطاولة الحوار والعودة لاجتماعات مجلس المحافظة لان الحوار والاتفاق سوف يحفظ حقوق جميع المكونات ومنهم التركمان".

وأكد أن "الاتفاق على منصب محافظ كركوك تم وفق التدوير الثلاثي يتسلم الكورد اولا منصب المحافظ ويأتي بعدهم التركمان لفترة محددة وثم يستلم المنصب العرب وهذا التدوير ضمن مشاركة جميع الكتل في مجلس محافظة كركوك في ادارة المحافظة".

وتابع أن "على الاخوة التركمان ومعهم الديمقراطي العودة الى اجتماعات المجلس وتقديم مرشحيهم وانهاء المقاطعة والعمل على ضمان حقوق جميع المكونات في كركوك لأننا بدأنا ونريد أن نخدم مكونات كركوك".

واليوم السبت، دعا رئيس مجلس محافظة كركوك محمد ابراهيم حافظ، الجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكوردستاني الى تقديم أسماء مرشحيهم لشغل المناصب الإدارية وإنهاء المقاطعة.

وأعلن حزب السيادة في كركوك أول أمس الخميس، عن مقاطعته لاجتماعات مجلس محافظة كركوك والتي دعا اليها رئيس المجلس اليوم السبت ومعه في المقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتركمان.