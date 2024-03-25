عضو بمجلس كركوك يتفاجئ بتغيير أقفال باب غرفته بمبنى المحافظة: سأمارس عملي في الممر

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس محافظة كركوك احمد رمزي، يوم الاثنين، أنه جاء لوظيفته في المجلس وحاول فتح باب غرفته ولكنه تفاجئ بتغيير أقفال الباب، مطالباً بفتح تحقيق عادل وشفاف والكشف عمن قام بهذا العمل، في حين دعا إلى فتح ملفات ما يجري في مبنى المحافظة.

وقال عضو المجلس والقيادي في الجبهة التركمانية أحمد رمزي، لوكالة شفق نيوز: "جئت الى عملي في مبنى محافظة كركوك وحاولت فتح باب غرفتي داخل المبنى ولكني استغربت بان أقفال الباب تم تغييرها بأقفال جيدة"، مبيناً أن "هذه الأفعال يحاول البعض من خلالها منعنا من خدمة المواطنين ونريد من محافظ كركوك ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بحسم ملف إدارة المحافظة".

ودعا رمزي، أعضاء مجلس المحافظة الى "عقد الاجتماع الأول وسوف لن أسكت على هذه التصرفات وسوف نفتح تحقيقاً لنعرف من يقف خلف هذا الموضوع وسوف اقوم غدا باستقبال المواطنين في ممر المحافظة ولن نسكت على ما يجري في محافظة كركوك من امور الجميع يعرفها".

وأكد أن "دور المجلس الرقابي والتشريعي في مراقبة ما يجري في المحافظة ومراقبة الدوائر وما يجري من أمور في المحافظة والجميع يعلم بها ولن نسكت".

يذكر أن محافظة كركوك أجرت أول انتخابات محلية في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023، منذ العام 2005، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعداً واحداً، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.

وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.

وكان رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، رعى اجتماعين للقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وأعلن عن "اتفاق مبادئ" للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.