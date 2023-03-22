عضو بمجلس كركوك: المحافظة غير مهيئة للانتخابات المحلية والقانون الانتخابي يهدد مستقبل العرب

شفق نيوز/ اعتبرت عضو مجلس كركوك السابق رملة العبيدي، يوم الاربعاء، ان المحافظة غير مهيئة للانتخابات المحلية بسبب مشاكل في قانون الانتخابات الجديد تهدد حظوظ المكون العربي ومستقبله السياسي.

وقالت العبيدي لوكالة شفق نيوز، ان "اعتراضنا على الانتخابات له اسباب جوهرية تمس مستقبل كركوك وابرزها عدم تدقيق سجل الناخبين ومخاوف من تزوير النتائج وسلب استحقاقنا".

واشارت الى ان "ممثلي كركوك العرب في البرلمان لم يدرسوا مسودة قانون الانتخابات ولم يبدوا اي خطوات لمعالجة ثغراته التي كانت وما زالت محط اعتراض مكون اساسي في المحافظة".

وحذرت العبيدي من "اجراء الانتخابات بالقانون الانتخابي الحالي الذي لا يصب بمصالح العرب ويهدد مستقبلهم السياسي"، منبهة الى ان "انتخابات مجلس محافظة كركوك المقبلة منعطف خطير للعرب".

وتساءلت "هل سيتمكن العرب من الحفاظ على مقاعدهم بهذا القانون الانتخابي المليء بالثغرات والمشاكل التي لم تعالج بالشكل الصحيح والمرضي؟".

واستبعدت العبيدي "خوض المكون العربي الانتخابات المحلية بقائمة موحدة بسبب صراعات التحزب والمصالح الشخصية بعيدا عن المصلحة العامة العليا لكركوك".

وأعلن المكونان العربي والتركماني في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، عن رفضهما لقانون انتخابات مجالس المحافظات الجديد ما لم يتم تعديل بعض المواد.