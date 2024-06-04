عضو بمجلس ديالى ينفي عقد اتفاق لتقاسم المناصب في المحافظة

شفق نيوز/ نفى عضو مجلس محافظة ديالى نزار حامد اللهيبي، يوم الثلاثاء، عقد اتفاق على تقسيم المناصب في المحافظة.

وقال اللهيبي لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تحدثت عن تقاسم المناصب الادارية بين الكتل السياسية في المحافظة غير صحيحة ولم نوقع على أي ورقة إتفاق بهذا الشأن".

وأضاف أن "الاجتماعات مستمرة بين الكتل ولايوجد اتفاق نهائي يسهم بحل الأزمة السياسية في ديالى واختيار حكومتها حتى الان"، لافتا الى أن"الخلافات تتمحور حول منصب المحافظ وهناك مباحثات تجرى بالوقت الحالي ونأمل أن تتوصل الى اتفاق خلال الـ48 ساعة المقبلة".

وانقسم مجلس ديالى الى فريقين، الاول يحاول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي ومكون من 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكورد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة وهم يعترضون على التجديد للتميمي.

وأخفق مجلس ديالى باستكمال عقد جلسته الاولى التي عقدت في 5 شباط 2024 لتشكيل الحكومة المحلية عدة مرات نتيجة الصراع السياسي على منصب المحافظ ورئيس المجلس.