عضو بمجلس ديالى يتحدث عن موعد قريب لجلسة تشكيل الحكومة المحلية

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس ديالى، رشاد التميمي، يوم الأحد، استمرار الحوارات بشأن تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة، مشيراً إلى أن جلسة سيتم عقدها قريباً لحسم الأمر.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "الحوارات بين الكتل السياسية مستمرة للتوصل إلى اتفاق يرسم شكل الحكومة المحلية في المحافظة بعدما أثر تأخرها على الواقع الخدمي والاجتماعي والرقابة على الدوائر والمشاريع الخدمية".

وأضاف أن "هناك اتفاقاً سياسياً جديداً بين عدة أحزاب وتم تشكيل تحالف من ثمانية أعضاء وبانتظار انضمام عضو تاسع من أجل تحديد موعد لجلسة مجلس ديالى اليوم أو يوم غداً لتشكيل الحكومة المحلية في محافظة ديالى".

وأشار التميمي إلى أن "هناك تحركات ومساعي حقيقية تبذل من أجل تشكيل الحكومة المحلية في ديالى بالسرعة الممكنة لتلبية تطلعات المواطنين".