عضو بمجلس ديالى: لا حلول سياسية لأزمة تشكيل الحكومة المحلية حتى الآن

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس محافظة ديالى نزار اللهيبي، يوم الثلاثاء، عدم التوصل لاتفاق بين الكتل السياسية ينهي جدل تشكيل الحكومة المحلية حتى اليوم.

وقال اللهيبي لوكالة شفق نيوز، إن "الكتل السياسية وعلى الرغم من المباحثات المستمرة لم تتوصل لاتفاق ينهي الخلافات حول منصبي رئيس المجلس والمحافظ ولا حلول تلوح في الأفق حتى اليوم".

وأضاف "إننا نستبعد عقد جلسة التصويت على تشكيل الحكومة المحلية هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يتم عقد جلسة الأسبوع المقبل حال تم التوصل لاتفاق جديد".

وكان محافظ ديالى مثنى التميمي قد دعا يوم السبت 3 شباط/ فبراير الجاري، مجلس محافظة ديالى إلى عقد جلسته الأولى واختيار رئيسه ونائبه والمحافظ ونائبه، ومنذ ذلك التاريخ ولغاية الآن لم يتمكن مجلس المحافظة من عقد جلسته الأولى بسبب الخلافات السياسية القائمة بين الكتل الفائزة في الانتخابات المحلية على اختيار المرشح لمنصب المحافظ.