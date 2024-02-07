عضو بمجلس ديالى: الكتل السياسية لم تتفق حتى الآن على حسم ملف المناصب

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس محافظة ديالى الجديد، نزار اللهيبي، يوم الأربعاء، عدم توصل الكتل السياسية إلى أي اتفاق لحسم رئاسة المجلس وتشكيل الحكومة المحلية.

وقال اللهيبي لوكالة شفق نيوز، إنه "حتى الآن لم تتوصل الكتل في ديالى الى اتفاق يحسم ملف رئيس المجلس والمحافظ ونوابهما وما تزال الاتفاقات السياسية جارية".

وأضاف أنه "لم يحدد أي موعد لاستئناف جلسة المجلس ولا يمكن أن يتم تحديد موعد ما لم تحسم التوافقات والتفاهمات حول رئاسة المجلس والمحافظ".

وفي سياق متصل أبلغ مصدر سياسي وكالة شفق نيوز، أن "الكتل السياسية في ديالى لم تعد طائفية وقومية بل صارت على شكل فريقين وكل فريق يضم أعضاء من كتل مختلفة".

وبين المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن "سبب تأخر حسم رئاسة المجلس هو أن كل فريق يريد التصويت لمرشح وبالتالي فإن اختيار رئيس المجلس يعني اختيار المحافظ لأن كل رئيس مجلس مقابله محافظ".

وأشار إلى أن "هنالك ضغوط من الكتل السياسية في بغداد لحل الخلافات حول رئيس المجلس والمحافظ في ديالى باعتبار ديالى لها أهمية على المستوى السياسي العراقي وحتى الإقليمي، كما يحاول كل فريق تحقيق الأغلبية وإقناع المعترضين لعقد الجلسة والتصويت لمرشحه".

ورجح المصدر أن "موعد استئناف جلسة مجلس ديالى وفقاً للتوقعات والمعطيات سيحدد خلال الـ48 ساعة أو 72 ساعة المقبلة كأبعد تقدير، وحال حدوث استمرار الخلافات فإن الأزمة ستستمر لأيام أخرى".

وكانت خمسة مجالس محافظات جديدة، قد رفعت يوم الإثنين الماضي، جلساتها لأسباب مختلفة أبرزها الاختلاف على توزيع المناصب الإدارية أو لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن مجلس محافظة ديالى قرر، يوم الاثنين رفع جلسته إلى اشعار آخر مع ابقائها مفتوحة لعدم اكتمال النصاب.