عضو بلجنة الأمن البرلمانية: الحكومة تجاهلت معلومات استخبارية عن مخططات إرهابية

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي نعيم الكعود، يوم الاحد، عن قرائن تشير إلى إبلاغ أجهزة الاستخبارات العراقية السلطات الحكومية بوجود مخططات إرهابية لتنفيذ اعتداءات إرهابية في بغداد، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتعامل معها بجدية.

وقال الكعود في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "الحكومة لم تتعامل بجدية مع المعلومات الاستخبارية التي نوهت بنية تنظيم داعش تنفيذ اعتداءات إرهابية في مناطق مأهولة بالسكان".

وأضاف الكعود، أن "لجنة الأمن النيابية بانتظار توضيحات من مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول البرقيات التي رفعتها أجهزة الأمن حيال وجود تهديدات إرهابية قبل أيام من فاجعة ساحة الطيران وكذلك حديث الناطق العسكري باسم الحكومة اللواء يحيى رسول ببداية التفجيرين بأن قوات الأمن كانت تطارد الانتحاريين لكنهما فجرا نفسيهما".