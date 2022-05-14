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عضو بالمالية النيابية يوضح سبب تأجيل جلسة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

Category: سیاسة

Date: 2022-05-14T12:35:49+0000
عضو بالمالية النيابية يوضح سبب تأجيل جلسة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

شفق نيوز/ أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى سند، يوم السبت، ان هناك مآخذات قانونية وسياسية على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فيما عقدت اللجنة المالية اجتماعاً لإجراء بعض التعديلات على القانون.

وقال سند لوكالة شفق نيوز، إن "هناك جنبة مالية وسياسية على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فمن الناحية المالية القانون يخدم الوزارات والمحافظات وإنعاش التنمية الأقاليم".

وأضاف "أما الجنبة السياسية على القانون، فإن اللجنة المالية كانت تمثل التحالف الثلاثي قبل إضافتنا إلى عضويتها وبعد إضافتنا إلى اللجنة وجدنا أن نسبة الإنجاز بقانون الدعم الطارئ 95%".

زأشار سند إلى أن "القانون عليه اجماع سياسي من قبل التحالف الثلاثي وسيجهز للتصويت خلال الأسبوع الجاري".

وبين أن "الخلافات حالياً على القانون هي بسبب غموض بعض فقراته، وكذلك بعد إضافة عدد من نواب الإطار التنسيقي ونواباً مستقلين إلى اللجنة المالية الذين  أبدوا ملاحظاتهم على بعض المواد وتم إعادة النظر وإجراء تعديلات على مواد القانون".

إلى ذلك أبلغ مصدر نيابي وكالة شفق نيوز، بأن اللجنة المالية النيابية تعقد الآن (ساعة اعداد الخبر) اجتماعاً لمناقشة بعض تعديلات على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، أنه "بناء على طلب بعض الكتل النيابية وللمزيد من المشاورات لإنضاج قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وللحاجة إلى مزيد من الوقت تقرر تأجيل جلسة يوم السبت".

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